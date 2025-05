EQS-News: The NAGA Group AG / Schlagwort(e): Sonstiges

The NAGA Group beschleunigt den Plattformausbau und stärkt die Kundenbindung in Q1 2025



Start von NAGA Earn mit täglichen Zinsen auf ungenutzte Euro-Guthaben

Einführung der neu gestalteten Web- und Mobilschnittstellen

Erweiterung des Anlageangebots auf über 3.000 echte Aktien und ETFs

Einführung des direkten Marktzugangs zu regionalen Börsen in MENA und Osteuropa

Integration von professionellen Analysefunktionen über TipRanks

Hamburg, 14. Mai 2025 - The NAGA Group AG (XETRA: N4G , ISIN: DE000A161NR7 ), Anbieter der All-in-One Finanz-SuperApp NAGA, NAGA hat eine Vielzahl von wichtigen Plattformverbesserungen und Marketingaktivitäten umgesetzt, um die Kundenbindung zu erhöhen, neue Umsatzquellen zu erschließen und das internationale Wachstum weiter voranzutreiben. Diese Initiativen haben zu einem Anstieg der Neueröffnung von Konten und der Aktivitäten auf der Plattform sowie zu einer Verbesserung der Conversion Rates und der Kapitalrendite (ROI) beigetragen und positionieren NAGA für ein anhaltendes Wachstum im Jahr 2025.



Start von NAGA Earn Im Rahmen der kontinuierlichen Weiterentwicklung der Plattform hat das Unternehmen NAGA Earn eingeführt, eine Funktion mit der Kunden auf Euro-Konten tägliche Zinsen für nicht investierte Gelder erhalten können. Die Zinsen fallen täglich an und werden an Handelstagen gutgeschrieben. Die Mittel werden über qualifizierte Geldmarktfonds (QMMF) verwaltet, um die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften zu gewährleisten. Kunden können die Funktion jederzeit über ihr Dashboard aktivieren oder deaktivieren und die Erträge in Echtzeit verfolgen.



Aktualisierte Plattform-Schnittstelle (Web und Mobile) Darüber hinaus wurde das User Interface der Plattform sowohl im Web als auch in den mobilen Anwendungen umfassend überarbeitet. Zu den Verbesserungen gehören eine gestraffte Navigationsstruktur, eine neu gestaltete Kopfzeile für einen schnelleren Zugriff auf wichtige Funktionen wie Social Media Profile und Messaging sowie eine aktualisierte Listenansicht zur Vereinfachung des Browsens. Diese Änderungen bilden die Grundlage für weitere Produkt-Upgrades, die in den kommenden Quartalen geplant sind.



Erweitertes Anlageproduktangebot NAGA hat auch sein Anlageangebot erweitert und bietet nun Zugang zu über 3.000 echten Aktien und ETFs an 15 globalen Börsen. Dazu gehören über 50 neue aufgenommene ETFs, die an den Märkten der USA und der EU notiert sind, sowie der direkte Marktzugang zu regionalen Börsen wie dem Dubai Financial Market, der Abu Dhabi Exchange, der Tadawul Exchange (Saudi-Arabien) und der Bukarester Börse.



Einführung von NAGA Insights Powered by TipRanks Um sein Informationsangebot zu stärken, hat NAGA die TipRanks-Analyse in die Plattform integriert. Dadurch erhalten die Nutzer kostenlosen Zugang zu institutionellen Research-Tools und Markteinblicken, die für alle Kontotypen verfügbar sind.



Marketingmaßnahmen unterstützen Wachstumskurs Unterstützt werden diese Produktverbesserungen durch eine Reihe von gezielten Marketingkampagnen, die im ersten Quartal gestartet wurden. Dazu gehören das laufende Null-Provisions-Anlageprogramm, Empfehlungs- und Free-Share-Anreize, die auf ein organisches Nutzerwachstum abzielen, sowie eine Werbekampagne in Partnerschaft mit Borussia Dortmund in der DACH- Region. Diese Initiativen haben zu mehr Kontoeröffnungen, höherer Kundenbindung auf der Plattform und verbesserten Conversion Rates geführt.



Octavian Patrascu, CEO von The NAGA Group AG, kommentiert: "Die jüngsten Produktentwicklungen und strategischen Kampagnen von NAGA sind eng mit unserer langfristigen Vision verbunden. Durch die Verbesserung des Funktionsumfangs der Plattform und die Ausweitung der Kundenvorteile verbessern wir nicht nur das Nutzererlebnis, sondern schaffen auch die Grundlage für nachhaltiges Wachstum. Diese Updates unterstützen unser Engagement, skalierbare Ergebnisse, operative Exzellenz und kontinuierliche Wertschöpfung für unsere Stakeholder zu erzielen."



Über NAGA NAGA ist ein führendes deutsches Fintech-Unternehmen, das eine SuperApp anbietet, mit dem Ziel, Social Trading, Investitionen in Aktien, Kryptowährungen und Neo-Banking in einer einheitlichen Plattform zu vereinen, die von seiner eigenen fortschrittlichen Technologie angetrieben wird. NAGA ist in über 100 Ländern mit 9 lokalen Büros tätig und bietet eine breite Palette von Dienstleistungen für Fiat- und Kryptowährungen an. Die Plattform verfügt über eine physische VISA-Karte mit Fiat- und automatischer Kryptowährungsumrechnung sowie Cashback, dynamische soziale Feeds und fortschrittliche Autokopierfunktionen, die es den Nutzern ermöglichen, die Strategien erfolgreicher Händler zu replizieren. NAGA wurde für eine globale Gemeinschaft entwickelt und bietet ein integratives und effizientes Finanzökosystem für persönliche Finanzen und Handel.



Investor-Relations-Kontakt The NAGA Group AG

Michael Milonas

Mitgründer und stellvertretender CEO

ir@naga.com



