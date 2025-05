Das Hamburger Start-up wird Klimaanlagen von Daikin in sein Produktportfolio aufnehmen. Sie sollen in die intelligente Steuerung durch die Strommarkt-Software Heartbeat AI eingebunden werden. 1Komma5° kündigte am Dienstag an, ab sofort auch Klimaanlagen in sein Portfolio aufzunehmen. Sie sollen vollständig in die intelligente Steuerung durch die eigene Software Heartbeat AI eingebunden werden. Die Haushalte sollen damit auch beim Klimatisieren von en günstigen, teilweise negativen Strompreisen an der Börse profitieren, sofern sie über einen Smart-Meter und einen dynamischen Stromtarif verfügen. ...

