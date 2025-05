Unterföhring (ots) -- Bereits ab 13:30 Uhr melden sich Sky Experte Didi Hamann und Moderator Michael Leopold am Samstag mit dem "Tipico Countdown" für die neun anstehenden Spiele- Sky Experte Lothar Matthäus, Sebastian Hellmann und Wolff Fuss berichten live aus dem Europa-Park-Stadion in Freiburg- "Primetime Spezial - 2. Bundesliga: Die Entscheidung" am Donnerstag und "Primetime Spezial - Bundesliga: Das Finale" am Freitag jeweils um 19:30 Uhr auf Sky Sport News- 2. Bundesliga: Alle neun Partien am Sonntag live, u. a. mit dem Aufstiegsendspiel zwischen Köln und Kaiserslautern- Lothar Matthäus und Patrick Owomoyela am Sonntag bei "Sky90"- Fans können den gesamten Fußball bei Sky Sport über das Internet mit Sky Stream (https://www.sky.de/produkte/sky-stream?shurl=stream) und WOW (https://www.wowtv.de/) live erleben sowie weiterhin via Kabel und Satellit mit Sky Q (https://www.sky.de/produkte/sky-q-157404)Unterföhring, 14. Mai 2025 - Der 34. und somit letzte Spieltag der Bundesliga-Saison 2024/25 steht bevor, an dem traditionell alle neun Partien zeitgleich angepfiffen werden. Der Blick richtet sich dabei insbesondere nach Dortmund und Freiburg: Als Fünfter liegt der BVB nur einen Punkt hinter dem SC und drei Zähler hinter der SGE - nach dem Sieg in Leverkusen haben die Borussen den Champions-League-Platz dennoch in eigener Hand (https://sport.sky.de/fussball/artikel/so-qualifiziert-sich-der-bvb-am-34-spieltag-fuer-die-champions-league/13366261/34942). Ein Sieg über Kiel mit drei Treffern Unterschied würde definitiv reichen - aller Voraussicht nach auch eine zwei-Tore-Differenz, sofern nicht der höchst unwahrscheinliche Fall einträte, dass Freiburg mit 7:6, 8:7 oder 9:8 gegen Frankfurt gewinnt.Für den BVB böte sich ein versöhnlicher Abschluss einer größtenteils enttäuschenden Saison, während Frankfurt nach dem 2:2 gegen St. Pauli plötzlich um die Königsklasse zittern muss. Und Freiburg? Die Breisgauer wollen in der ersten Saison unter Julian Schuster - nach der Ära Christian Streich - für eine Überraschung sorgen.Im Tabellenkeller ist währenddessen Heidenheim auf Münchner Schützenhilfe angewiesen, um die TSG Hoffenheim doch noch von Rang 15 zu verdrängen. Dank der um 13 Tore bessere Tordifferenz ist dem FC St. Pauli der Klassenerhalt nur noch theoretisch zu nehmen.Wer steigt auf, wer schafft es in die Relegation? Die Entscheidung in der 2. Bundesliga u. a. mit Köln gegen Kaiserslautern am Sonntag liveGegen wen der Sechzehnte der Bundesliga in der Relegation antreten muss, entscheidet sich erst am darauffolgenden Tag - dem letzten Spieltag der 2. Bundesliga. Unter anderem darf sich der 1. FC Kaiserslautern noch berechtigte Hoffnungen auf Rang drei machen, muss dafür jedoch im Topspiel beim 1. FC Köln bestehen. Die Rheinländer wiederum haben nach dem Auswärtssieg in Nürnberg den direkten Wiederaufstieg in eigener Hand, benötigen noch einen Punkt - und wollen dem Hamburger SV jedoch nicht nur nacheifern, sondern den Hanseaten im Kampf um die Zweitliga-Meisterschaft auch den Titel streitig machen. Das Aufstiegsendspiel zwischen Köln und Lautern kommentiert Wolff Fuss im Einzelspiel (Sky-Experte: Simon Terodde), in der Konferenz ist Frank Buschmann im Einsatz.Yannick Erkenbrecher und Sky Experte Torsten Mattuschka begrüßen die Zuschauer am Sonntag ab 14:30 Uhr und stimmen auf die letzten 90 Minuten ein.Alles rund um den Spieltag bei Sky SportAuch an den übrigen Tagen des Spieltags sowie davor und danach präsentiert Sky Sport das volle Bundesliga-Programm. Am Donnerstag ab 20:00 Uhr blickt Moderator Jan Henkel in der Taktik-Challenge "Matchplan" mit Robin Dutt und Alexander Zorniger auf das spannende Duell in Freiburg. "Guten Morgen Fans!", das Frühstücksfernsehen für Sportfans auf Sky Sport News, eröffnet den Bundesliga-Samstag um 9:00 Uhr.Komplettiert wird der letzte Bundesliga-Spieltag bei Sky Sport am Montagabend ab 18:30 Uhr von "Glanzparade - Die Show mit Buschmann, Fuss und Wagner" sowie der täglichen Berichterstattung auf dem Sportnachrichtensender Sky Sport News.Die Bundesliga und 2. Bundesliga am Wochenende bei Sky Sport:Donnerstag:19:30 Uhr: "Primetime Spezial - 2. Bundesliga: Die Entscheidung" auf Sky Sport News20:00 Uhr: "Matchplan" mit SC Freiburg (Robin Dutt) - Eintracht Frankfurt (Alexander Zorniger) auf Sky Sport BundesligaFreitag:19:30 Uhr: "Primetime Spezial - Bundesliga: Das Finale" auf Sky Sport News21:30 Uhr: "Meine Geschichte - das Leben von Felix Magath Teil 2" auf Sky Sport BundesligaSuper Samstag:13:30 Uhr: "Tipico Countdown" + die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Bundesliga15:15 Uhr: TSG Hoffenheim - FC Bayern München auf Sky Sport Bundesliga 2 und Sky Sport Bundesliga UHD15:15 Uhr: Borussia Dortmund - Holstein Kiel auf Sky Sport Bundesliga 315:15 Uhr: SC Freiburg - Eintracht Frankfurt auf Sky Sport Bundesliga 415:15 Uhr: 1. FSV Mainz 05 - Bayer 04 Leverkusen auf Sky Sport Bundesliga 515:15 Uhr: RB Leipzig - VfB Stuttgart auf Sky Sport Bundesliga 615:15 Uhr: 1. FC Heidenheim - Werder Bremen auf Sky Sport Bundesliga 715:15 Uhr: FC St. Pauli - VfL Bochum auf Sky Sport Bundesliga 815:15 Uhr: Borussia Mönchengladbach - VfL Wolfsburg auf Sky Sport Bundesliga 915:15 Uhr: FC Augsburg - 1. FC Union Berlin auf Sky Sport Bundesliga 1017:30 Uhr: "Alle Spiele, alle Tore - Die Winamax Highlightshow" auf Sky Sport Top Event und Sky Sport BundesligaSuper Sonntag:14:30 Uhr: 2. Bundesliga - die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Top Event und Sky Sport Bundesliga15:20 Uhr: 1. FC Köln - 1. FC Kaiserslautern auf Sky Sport Bundesliga 215:20 Uhr: SpVgg Greuther Fürth - Hamburger SV auf Sky Sport Bundesliga 315:20 Uhr: FC Schalke 04 - SV Elversberg auf Sky Sport Bundesliga 415:20 Uhr: Karlsruher SC - SC Paderborn auf Sky Sport Bundesliga 515:20 Uhr: 1. FC Magdeburg - Fortuna Düsseldorf auf Sky Sport Bundesliga 615:20 Uhr: Eintracht Braunschweig - 1. FC Nürnberg auf Sky Sport Bundesliga 715:20 Uhr: SSV Ulm - Preußen Münster auf Sky Sport Bundesliga 815:20 Uhr: Hertha BSC - Hannover 96 auf Sky Sport Bundesliga 915:20 Uhr: SV Darmstadt 98 - Jahn Regensburg auf Sky Sport Bundesliga 1017:30 - 19:30 Uhr: "Alle Spiele, alle Tore - Die Winamax Highlightshow" auf Sky Sport Bundesliga19:30 Uhr: "Sky90 - die Fußballdebatte" auf Sky Sport BundesligaMontag:18:30 Uhr: "Glanzparade - die Show mit Buschmann, Fuss und Wagner" auf Sky Sport BundesligaDie Bundesliga und 2. Bundesliga auf Sky Sport - Alles, was du brauchstAb der Saison 2025/26 überträgt Sky Sport 538 der insgesamt 617 Begegnungen der Bundesliga und 2. Bundesliga live, darunter alle Freitagabendspiele der Bundesliga und alle Bundesliga-Spiele am Samstag inklusive des "Topspiel der Woche". Darüber hinaus überträgt Sky Sport an allen drei Tagen des Wochenendes alle Spiele der 2. Bundesliga live, einzeln und in der Konferenz. Die Sonntagspartien der Bundesliga zeigt Sky Sport nach dem Familienausflug immer sofort nach Abpfiff Re-Live in voller Länge. 