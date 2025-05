Pia Sauerborn (CSR): CSR-KOMMENTAR Nr. 04/2025

In unserem CSR-Kommentar Nr. 6/2024 hatten wir uns erstmalig mit dem Thema Active Engagement bzw. der "Aktionärsdemokratie" beschäftigt und einen kurzen Überblick zu Erscheinungsformen, relevanten Akteuren und formalen/rechtlichen Grundlagen skizziert. Heute möchten wir näher auf ein wichtiges Element der Active Engagement Strategien, namentlich die Stimmrechtsvertretung auf Hauptversammlungen (engl. Proxy Voting) eingehen. Aktiv die Stimmrechte zu nutzen, gilt als eine der effektivsten Maßnahmen, um auf Unternehmen im Sinne von Nachhaltigkeit und Transformation einzuwirken. Investoren, die dieses Mittel systematisch nutzen wollen, sind in aller Regel auf Dienstleister angewiesen. Die Teilnahme an Hauptversammlungen erfordert eine sorgfältige Vorbereitung, einschließlich der Analyse der Tagesordnung und der Hintergründe zu den zur Abstimmung stehenden Punkten.

(...)