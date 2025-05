Welche Prozesse du spätestens jetzt implementieren musst, um mithalten zu können. Die Intersolar Europe ist vorbei und wir haben auch schon so gut wie Halbzeit im Jahr 2025. Beim Zubau der Photovoltaik-Anlagen im Residential-Segment liegt der Markt bei circa 32 Prozent unter dem Vorjahr, wie das Marktstammdatenregister zeigt. Und zusätzlich verlieren viele Unternehmen ihre sogar meist sehr zufriedenen Kunden an den Wettbewerb, weil diese schon mit dem nächsten Folgeprodukt in den Startlöchern stehen. Vom dynamischen Stromtarif über den Wartungsvertrag bis hin zur Wärmepumpe. Es ist viel Bewegung ...

