Die Daimler Truck-Aktie zeigt sich am Mittwoch stark volatil, nachdem das Unternehmen am Dienstag nach Börsenschluss seine Quartalszahlen vorgelegt hat. Das macht Anlegern dabei jetzt Sorgen. Starke Zahlen, schwacher Ausblick Am Dienstagabend hat der DAX-Konzern Daimler Truck seine Quartalszahlen präsentiert. Für das Q1 2025 meldete der Lkw-Bauer Gewinne und Umsätze leicht über den Erwartungen. Allerdings hielt die Freude darüber nicht lange an, ...

