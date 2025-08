NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Daimler Truck nach gekürzten Unternehmenszielen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Damit dürfte die Kuh aber noch nicht vom Eis sein, schrieb Harry Martin in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Für die Ergebnisse in diesem Jahr gebe es noch etliche Risiken. Auch sei die Konsensschätzung für den Absatz 2026 noch immer zu hoch./rob/bek/mis



