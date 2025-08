NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Daimler Truck nach Daten zu Lkw-Bestellungen im Juli in Nordamerika auf "Buy" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Bestellungen von schweren Lkw seien im Vergleich zum Vorjahr nahezu unverändert geblieben, schrieb Stephen Volkmann in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zugleich habe sich der Rückgang der Bestellungen mittelschwerer Lkw im Juli abgeschwächt./ck/men



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2025 / 18:49 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2025 / 18:49 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000DTR0CK8





© 2025 dpa-AFX-Analyser