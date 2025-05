Die Coinbase-Aktie schoss am gestrigen Dienstag um +24% in die Höhe und setzte damit ihren jüngsten Aufwärtstrend mit hohem Tempo fort. Innerhalb der letzten vier Wochen legte der Kurs der Kryptowährungsbörse um +45% zu. Was steckt hinter der Coinbase-Kursrallye? Aufnahme in den S&P 500 Auslöser des gewaltigen Kurssprungs war die Nachricht, dass die Coinbase-Aktie in den S&P 500-Index aufgenommen wird. Damit ist Coinbase das erste Kryptounternehmen, ...

