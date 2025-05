FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 14.05.2025 - 11.00 am- BARCLAYS CUTS BLUEFIELD SOLAR INCOME FUND TO 'EQUAL WEIGHT' - PRICE TARGET 106 PENCE - BARCLAYS CUTS GREENCOAT UK WIND TO 'EQUAL WEIGHT' - PRICE TARGET 130 (167) PENCE - BARCLAYS CUTS NEXTENERGY SOLAR FUND TARGET TO 82 (87) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS OCTOPUS RENEWABLES INFRASTRUCTURE TO 'EQUAL WEIGHT' - PRICE TARGET 85 P - BARCLAYS CUTS THE RENEWABLES INFRASTRUCTURE GROUP TO 'EQUAL WEIGHT' PRICE TARGET 90 P - BARCLAYS RAISES FORESIGHT SOLAR FUND TO 'OVERWEIGHT' - PRICE TARGET 96 (102) PENCE - BERENBERG RAISES BAE SYSTEMS PRICE TARGET TO 1770 (1700) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS BYTES TECHNOLOGY TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 532 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES IAG PRICE TARGET TO 385 (370) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES KINGFISHER PRICE TARGET TO 330 (305) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES WICKES PRICE TARGET TO 205 (199) PENCE - 'HOLD' - EXANE BNP STARTS HIKMA PHARMACEUTICAL WITH 'OUTPERFORM' - PRICE TARGET 2650 PENCE - GOLDMAN CUTS GSK PRICE TARGET TO 1560 (1570) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS HISCOX PRICE TARGET TO 1180 (1223) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES BEAZLEY PLC PRICE TARGET TO 973 (960) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES HSBC PRICE TARGET TO 985 (966) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES LANCASHIRE PRICE TARGET TO 722 (719) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES PRUDENTIAL PRICE TARGET TO 1350 (1310) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN RAISES BAE SYSTEMS PRICE TARGET TO 1850 (1800) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES MONDI PLC TO 'OVERWEIGHT' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 1430 (1435) PENCE - RBC CUTS AB FOODS TO 'SECTOR PERFORM' (OUTPERFORM) - PRICE TARGET 2150 PENCE - RBC CUTS MONY GROUP PRICE TARGET TO 260 (270) PENCE - 'OUTPERFORM' - UBS CUTS LEGAL & GENERAL PRICE TARGET TO 265 (270) PENCE - 'BUY'dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob