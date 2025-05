HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Renk auf "Buy" mit einem Kursziel von 54,50 Euro belassen. Das erste Quartal des Panzergetriebe-Herstellers sei ein ermutigender Jahresauftakt, schrieb George McWhirter in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. In der folgenden Telefonkonferenz erwartet er den Fokus auf den Umsatzambitionen für das Jahr 2030 und der Abhängigkeit von den europäischen Verteidiungsbudgets./rob/tih/glVeröffentlichung der Original-Studie: 14.05.2025 / 06:55 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000RENK730