Zürich (ots) -Aleph bringt damit mehr als 20.000 Werbetreibende auf die PlattformAleph, das globale Netzwerk für digitale Werbung, und Spotify, der weltweit führende Audio-Streaming-Dienst, bauen ihre Zusammenarbeit deutlich aus: Aleph übernimmt den globalen Werbevertrieb von Spotify in über 80 Märkten - darunter auch die Schweiz und Österreich - und bringt damit mehr als 20.000 Werbetreibende auf die Plattform.Spotify treibt die Weiterentwicklung seines Werbegeschäfts konsequent voran - mit einer modernen Anzeigenplattform, neuen Partnerschaften und einer klaren Vision für automatisierten Mediaeinkauf. Im Zentrum steht der "Spotify Ads Manager": ein Self-Service-Tool, das mit erweiterten Targeting-Funktionen, neuen Messlösungen und ergebnisorientierten Kampagnenzielen Marken jeder Größe dabei unterstützt, ihre Zielgruppen in den richtigen Momenten zu erreichen - etwa beim Pendeln, Arbeiten, beim Fitnesstraining oder gar beim Kochen zuhause.Was 2013 mit einer ersten Kooperation in vier Märkten begann, wird nun zu einer umfassenden, globalen Partnerschaft. Aleph übernimmt dabei nicht nur den Vertrieb, sondern bietet zusätzlich lokale Zahlungslösungen, kreativen Support und automatisierte Performance-Tools, um Werbekampagnen effizient umzusetzen und Spotify als Werbeplattform weiter zu skalieren - unter anderem in der Schweiz, Österreich und Belgien.Mit dem kommenden Spotify Ads Manager unterstützt Aleph Marken und Agenturen dabei, das volle Potenzial von Spotifys Werbeformaten zu nutzen - egal ob Audio, Display oder Video. Ziel ist es, Nutzer:innen in aufmerksamkeitsstarken Alltagssituationen zu erreichen und Marken echte Mehrwerte zu bieten.Was Werbetreibende konkret erwartet:- Volle Formatvielfalt auf Spotify: Marken können auf eine breite Palette von Audio-, Display- und Videoformaten zugreifen - darunter auch neue, interaktive Formate wie "Canvas" oder "Opt-in Video", die immersive Kampagnenerlebnisse ermöglichen.- Gezielte Kampagnensteuerung: Der Ads Manager erlaubt es, Kampagnenziele wie Reichweite, Klicks, Video Views oder App-Installationen flexibel zu setzen und zu messen - mit neuen Tools zur Erfolgskontrolle inklusive Spotify Pixel und Custom Audiences.- Effiziente Budgetnutzung: Durch Alephs Management werden Spotify-Kampagnen noch zugänglicher - mit flexiblen Tages- oder Laufzeitbudgets und starker lokaler Betreuung."Wir freuen uns sehr, diese Partnerschaft mit Spotify weiter auszubauen", sagt Christopher Ruzicka, Managing Director Österreich, Schweiz & Belgien bei Aleph. "Unsere gemeinsame Mission ist es, Marken in den wichtigsten Momenten mit ihrer Zielgruppe zu verbinden - und dabei messbare Ergebnisse zu liefern. Diese Partnerschaft verbindet die Innovationskraft von Spotify mit unserer Expertise in lokalen Märkten. Das macht sie so wertvoll."Auch Spotify betont die Bedeutung der Zusammenarbeit: "Mit Aleph haben wir einen erfahrenen Partner an unserer Seite, der uns hilft, unser Werbegeschäft global effizienter zu skalieren mit lokalem Know-how und operativer Exzellenz. Damit machen wir Werbelösungen auf Spotify noch zugänglicher und leistungsfähiger für Marken weltweit", sagt Sam Bevan, Global Head of Emerging & Scaled bei Spotify.*Hinweis: Aleph ist nun der globale Vertriebspartner für Spotify in Ägypten, Albanien, Algerien, Argentinien, Armenien, Bahrain, Bangladesch, Belarus, Belgien, Bolivien, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Chile, Costa Rica, Dominikanische Republik, Ecuador, El Salvador, Estland, Ghana, Griechenland, Guatemala, Honduras, Hongkong, Indonesien, Irland, Island, Israel, Jordanien, Kasachstan, Katar, Kenia, Kirgisistan, Kolumbien, Kosovo, Kroatien, Kuwait, Lettland, Libanon, Litauen, Luxemburg, Malaysia, Marokko, Mexiko, Moldawien, Montenegro, Nepal, Nicaragua, Nigeria, Nordmazedonien, Oman, Österreich, Pakistan, Panama, Paraguay, Peru, Philippinen, Polen, Portugal, Puerto Rico, Rumänien, Saudi-Arabien, Schweiz, Serbien, Singapur, Slowakei, Slowenien, Sri Lanka, Südafrika, Südkorea, Taiwan, Tansania, Thailand, Tschechische Republik, Tunesien, Türkei, Uganda, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Usbekistan, Vereinigte Arabische Emirate, Vietnam, Zypern u.v.m.Über AlephAleph ist ein globales Netzwerk von digitalen Expert:innen, die an der Schnittstelle von Medien und Zahlungen Innovationen entwickeln. Das Unternehmen verbindet über 60 führende digitale Medienplattformen (darunter Amazon, Criteo, Google, Meta, Microsoft, Pinterest, Reddit, Snap, Spotify, TikTok, Twitch, Uber, X und andere) in über 130 Ländern und ermöglicht es 26.000 Werbetreibenden, über 3 Milliarden Konsument:innen zu erreichen. Localpayment, die Fintech-Tochter von Aleph, integriert Media Sales und Dienstleistungen für die Zahlungsabwicklung in einer leistungsstarken Lösung, um die nahtlose globale Expansion ihrer Kunden zu fördern. Digital Ad Expert von Aleph ist eine führende Bildungsplattform und bietet Zertifizierungen für Einzelpersonen und maßgeschneiderte Lösungen für Unternehmen, Regierungen und NGOs wie der UNESCO. Website: https://www.alephholding.comÜber SpotifySeit seinem Start im Jahr 2008 hat Spotify das Musikhören revolutioniert. Der Einstieg in das Podcasting brachte Innovation und eine neue Generation von Hörer:innen zu diesem Medium. Im Jahr 2022 wagte Spotify den nächsten Schritt und stieg in den schnell wachsenden Hörbuchmarkt ein - und gestaltet damit die Zukunft des Hörens weiter mit.Heute können mehr Hörer:innen als je zuvor über 100 Millionen Titel, 7 Millionen Podcast-Titel und 350.000 Hörbücher a la carte auf Spotify entdecken, verwalten und genießen. Spotify ist der beliebteste Audio-Streaming-Dienst der Welt mit mehr als 678 Millionen Nutzern, darunter 268 Millionen Abonnent:innen in mehr als 180 Märkten.Pressekontakt:AlephCharmagne Mazhindu, Global Communications DirectorE-Mail: press@alephholding.comWebsite: https://www.alephholding.comOriginal-Content von: Aleph, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100101422/100931615