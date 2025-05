NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Diageo auf "Outperform" mit einem Kursziel von 2850 Pence belassen. Trevor Stirling beschäftigte sich in einer am Mittwoch vorliegenden Studie vor einem Kapitalmarkttag mit dem Wandel des Biergeschäfts. Schon vor längerer Zeit habe es Spekulationen gegeben, dass der Spirituosenkonzern diese verkaufen könnte, was er selbst immer skeptisch gesehen habe. Zuletzt habe Diageo dies dann auch ausgeschlossen./rob/tih/laVeröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2025 / 16:29 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2025 / 04:55 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: GB0002374006