NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nvidia auf "Outperform" mit einem Kursziel von 185 US-Dollar belassen. Am Dienstag habe es anlässlich von Donald Trumps Besuch in Saudi-Arabien mehrere Ankündigungen zum Thema Künstliche Intelligenz (KI) mit Relevanz für die Chipbranche gegeben, schrieb Stacy Rasgon in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Für Investoren, die sich Sorgen um die Nachhaltigkeit der KI-Investitionen machen, komme mit dem arabischen Land ein weiterer finanzkräftiger Kundenkreis hinzu./tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2025 / 23:56 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2025 / 23:56 / UTC

US67066G1040