Trotz schwacher Ergebnisse befindet sich die Aktie von Tesla auf Erholungskurs. Doch was sorgt jetzt für den Anstieg? Und bahnt sich das große Comeback der Papiere an? Das treibt die Aktie von Tesla an Mit der Aktie von Tesla geht es wieder deutlich nach oben. Grund dafür ist einerseits die Fantasie rund um das Thema autonomes Fahren und andererseits die vorübergehende Einigung zwischen China und den USA im Zoll-Streit. Letzteres hat übrigens auch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...