Am gestrigen Dienstag krachte die UnitedHealth-Aktie um fast -18% in den Kurskeller und fiel damit auf den niedrigsten Stand seit vier Jahren. Am Mittwochmorgen konnte sich der Kurs der größten privaten Krankenversicherung im europäischen Handel leicht erholen. Was ist bloß los bei UnitedHealth und sollten Anleger genau jetzt in den Dow Jones-Titel einsteigen? Prognoserücknahme und Chefwechsel Erst vor vier Wochen kassierte UnitedHealth seine Jahresprognose ...

Den vollständigen Artikel lesen ...