HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec nach finalen Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 86,50 Euro belassen. Die Begleitaussagen des Managements seien insgesamt ermutigend gewesen, schrieb Alexander Galitsa in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er geht davon aus, dass das erste Quartal den Tiefpunkt markierte, das zweite die Wende einleitete und ab dem dritten eine Beschleunigung einsetzt./rob/tih/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 14.05.2025 / 07:50 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2025 / 08:13 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0005313704