NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Alstom nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Akash Gupta attestierte dem Zughersteller in einer am Mittwoch vorliegenden Studie ein solides zweites Geschäftshalbjahr. Positiv sei der überraschend hohe Cashflow, der Ausblick auf das neue Geschäftsjahr wirke im Konsensvergleich jedoch etwas schwächer, schrieb er./rob/tih/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 14.05.2025 / 07:12 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2025 / 07:12 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: FR0010220475