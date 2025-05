FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Springer Nature nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 29 Euro belassen. Steve Liechti bezeichnete das erste Quartal in einer am Mittwoch vorliegenden Studie als solide und den Ausblick als besser. Im Umfeld der stetig wachsenden wissenschaftlichen Verlagsbranche bleibe die Aktie ein Kauf angesichts der attraktiven Positionierung im Forschungsbereich, schrieb er./tih/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 14.05.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2025 / 07:53 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000SPG1003