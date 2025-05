Die Ernst Russ AG dürfte am 21. Mai ein solides erstes Quartal 2025 vorlegen, trotz eines Umsatzrückgangs von 17% im Jahresvergleich auf 39?Mio.?EUR - bedingt durch niedrigere Charterraten, Veränderungen in der Flotte und Währungseffekte. Das robuste EBIT von 40,5?Mio.?EUR, nahezu doppelt so hoch wie im Vorjahr, wird maßgeblich durch Veräußerungsgewinne in Höhe von 27?Mio.?EUR aus Schiffsverkäufen getragen. Der Nettogewinn nach Minderheiten dürfte bei 23?Mio.?EUR liegen (EPS: 0,68?EUR). Trotz des Umsatzrückgangs bleibt die operative Performance widerstandsfähig - gestützt durch eine hohe Charterabdeckung und stabile Auslastung. Die strategische Ausrichtung auf den Rückkauf von Minderheitenanteilen, eine starke Liquiditätsposition und eine begrenzte Marktrisiko-Exponierung stützen den positiven Ausblick für das Gesamtjahr. Daher erwarten die Analysten von mwb research, dass das Management die Prognose für 2025 bestätigen wird. Die Analysten bekräftigen ihre Kaufempfehlung mit einem unveränderten Kursziel von 10,00?EUR, was ein attraktives Aufwärtspotenzial von rund 75% bietet. Die letzte vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/ernst-russ-ag