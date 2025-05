NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für GSK von 1570 auf 1560 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das Aus für den Antikörper Belrestotug nach einer Lungenkrebs-Studie ohne entscheidende Vorteile komme wohl nicht wirklich überraschend, schrieb Rajan Sharma am Dienstagnachmittag. Der Anti-Tigit-Ansatz sei nach vorherigen anderen Fehlschlägen bereits kritisch beäugt worden. Der Experte preist Belrestotug nun aus seinem Modell aus./ag/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2025 / 14:45 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: GB00BN7SWP63