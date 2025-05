NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Carl Zeiss Meditec von 75 auf 77 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Geschäftsdynamik nehme bei den Jenaern in allen Bereichen Fahrt auf, schrieb Richard Felton am Dienstagabend im Nachgang endgültiger Quartalszahlen. Das Verhältnis zwischen Chancen und Risiken hält er mit Blick auf die Aktie weiterhin für attraktiv./ag/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2025 / 21:19 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0005313704