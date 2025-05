Berlin - Der Zentralrat der Juden in Deutschland appelliert an die israelische Regierung, ihre Verantwortung für die Zivilbevölkerung in Gaza ernst zu nehmen.Dem "Tagesspiegel" sagte Zentralratspräsident Josef Schuster: "Klar ist: Der Kampf gegen die Hamas ist für die Sicherheit Israels unabdinglich; diese Sicherheit liegt auch uns am Herzen."Schuster sagte aber auch: "Das Risiko ziviler Opfer muss bei diesem Kampf gegen den Terror so gering wie möglich gehalten werden. Die israelische Regierung muss akzeptieren, dass sie auch eine Verantwortung für die Zivilbevölkerung in Gaza hat - das schließt auch die Genehmigung zur Lieferung von Hilfsgütern ein." Der Zentralratspräsident forderte: "Der Krieg muss ein Ende finden - die Freilassung der Geiseln ist der 'Schlüssel zu allem', wie der israelische Präsident Jitzchak Herzog es erst zu Beginn der Woche in Berlin gesagt hat."