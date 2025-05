Grüne Technologieaktien aus den USA erleben derzeit ein starkes Comeback. Besonders der Solarmodulhersteller First Solar konnte mit kräftigen Kursgewinnen auf sich aufmerksam machen. Doch was steckt hinter dem Anstieg - und markiert dies möglicherweise die Trendwende für den Sektor? Am Dienstag verzeichnete der US-Solarkonzern den größten Kursanstieg seit fast einem Jahr - die Aktie schloss den Handel an der Wall Street mit einem kräftigen Plus von rund 20 Prozent ab. Verantwortlich für den starken ...

Den vollständigen Artikel lesen ...