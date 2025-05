Mittlerweile wird in der Schweiz etwa jede zweite Photovoltaik-Anlagen in Kombination mit einem Batteriespeicher installiert. Auch wenn die Tendenz steigend ist fordert Swissolar eine nationale Speicherstrategie, um den Trend zu unterstützen. In der Schweiz wird rund jede zweite Photovoltaik-Anlage gemeinsam mit einem Batteriespeicher installiert. "In den vergangenen drei Jahren hat sich der Gesamtbestand von Batteriespeichern nahezu jährlich verdoppelt", heißt es in dem ersten umfassenden Bericht zum Schweizer Speichermarkt, den Swissolar auf seinem Mitgliedertag in Luzern am Mittwoch veröffentlichte. ...

