FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Eon nach Quartalszahlen auf "Halten" mit einem fairen Wert von 15,50 Euro belassen. Der Energieversorger habe einen guten Jahresstart hingelegt, schrieb Werner Eisenmann in einer am Mittwoch vorliegenden Reaktion. Die defensiven Qualitäten und der positive Ausblick seien aber schon eingepreist. Mit dem jüngsten Kursanstieg der Aktie habe zudem "die Dividendenrendite an Attraktivität eingebüßt"./rob/gl/lewVeröffentlichung der Original-Studie: 14.05.2025 / 13:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2025 / 13:52 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000ENAG999