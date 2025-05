FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für K+S von 16,00 auf 16,25 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Der Jahresstart des Düngerkonzerns sei erfreulich ausgefallen, schrieb Axel Herlinghaus in einem am Mittwoch vorliegenden Rückblick auf die Vortags veröffentlichten, finalen Quartalszahlen./rob/gl/laVeröffentlichung der Original-Studie: 14.05.2025 / 14:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2025 / 14:22 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000KSAG888