Jürgen Reinert, Vorstandschef von SMA, traf sich mit pv magazine zum Interview auf der The smarter E Europe in München. Besonders die Sparten für kleine Photovoltaik-Anlagen sind stark zurückgegangen. Für Reinert ist es aber ein wichtiges Instrument zur Absicherung der Resilienz, weiterhin starke europäische Firmen in diesem Segment zu haben und wünscht sich daher "Maßnahmen" von der EU. Vor ein paar Wochen sahen wir den Geschäftsabschluss aus dem Jahr 2024. Es gab dort ja spürbare Einbußen. Hat das Auswirkungen auf Ihre Strategie für 2025? Nach einem außergewöhnlich starken Wachstum im Jahr 2023, ...

