NVIDIA und AMD - Saudi-Arabien als neuer Wachstumstreiber?

Werbung







Die US-amerikanischen Chip-Hersteller verkünden Partnerschaften mit Startup Humain.



Am Dienstag traf der US-Präsident Donald Trump in Saudi-Arabien ein. Es ist die erste Station während seiner Reise in die Golf-Region. Dabei standen vor allem neue Wirtschaftsabkommen im Mittelpunkt des Treffens. Trump verkündete am Dienstag bereits eine Zusage seitens Saudi-Arabiens, 600 Milliarden US-Dollar in den USA zu investieren. Dabei fällt Trumps Golfreise mit umfangreichen Ankündigungen der Halbleiterfirmen NVIDIA und AMD zusammen. Diese verkündeten beide am Dienstag Partnerschaften mit dem saudi-arabischen Startup Humain, welches sog. "KI-Fabriken" plant. Dazu sollen von NVIDIA 18.000 Chips des Typ GB300 Blackwell, der zu NVIDIA's fortschrittlichsten KI-Chips zählt, für Rechenzentren geliefert werden. Auch AMD soll im Rahmen eines 10 Milliarden US-Dollar Projektes KI-Chips sowie Software für Rechenzentren bereitstellen. Neben der wirtschaftlichen Anwendung spielen KI und Halbleiter auch militärisch eine zunehmend wichtige Rolle. Während Trumps Aufenthalt in Saudi-Arabien einigten sich beide Länder auf ein Rüstungsabkommen im Umfang von 142 Milliarden US-Dollar. Der Markt zeigte sich positiv gestimmt auf die neuen Geschäftsmöglichkeiten in Saudi-Arabien. Die Aktien von NVIDIA und AMD stiegen heute beide im vorbörslichen Handel zwischenzeitlich um 2,7 Prozent bzw. um 5,98 Prozent.









Das Werkzeug für Aktien-/ und Indexanleger



Mit dem Trendkompass von HSBC unterstützen wir Sie bei der Analyse vergangener Kursentwicklungen bzw. aktueller Kurstrends. Im Diagramm werden die relative Stärke nach Levy und das Momentum von DAX®, DAX®-Aktien, deutschen Nebenwerten und ausgewählten ausländischen Aktien übersichtlich dargestellt. Der Trendkompass wird an jedem Mittwoch aktualisiert und ist über folgenden Link abrufbar:









Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC