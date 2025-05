Zum Start in den Mittwoch verzeichnete der DAX moderate Verluste. Gelingt ihm am Mittag die Wende? Außerdem gibt es Neuigkeiten bei den Aktien von Bayer und Henkel. Der DAX hat sich am Mittwoch nach einem kurzzeitigen Rücksetzer gefangen. Nachdem er zeitweise sein Hoch von Mitte März getestet hatte, verringerte er sein Minus bis zum Nachmittag und gab zuletzt 0,18 Prozent auf 23.597,56 Punkte ab.Um die Mittagszeit war er noch bis auf 23.444 Punkte ...

