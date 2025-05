© Foto: Pavlo Gonchar - picture alliance

DataVolt will Saudi-Arabien zum KI-Zentrum machen - und bestellt bei Super Micro Technik für Mega-Rechenzentren. Der 20-Milliarden-Dollar-Deal lässt die Aktie abheben. Auch US-Investments sind geplant.Die saudische Rechenzentrumsfirma DataVolt hat eine mehrjährige Partnerschaft mit Super Micro Computer bekannt gegeben. Das US-Unternehmen soll für hyperskalige KI-Campus in Saudi-Arabien und den USA hochdichte GPU-Plattformen sowie Rack-Scale-Flüssigkeitskühlsysteme liefern. Der Auftragswert beträgt 20 Milliarden US-Dollar. "Wir freuen uns über die Partnerschaft mit DataVolt und den weiteren Ausbau unserer Fertigungskapazitäten in den Vereinigten Staaten", kommentierte Super-Micro-CEO Charles …