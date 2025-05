"Der Aktionärsbrief"

www.bernecker.info

Der Umsatz ist um 19,7 % auf 446,3 Mio. € gestiegen, während sich das bereinigte EBITDA um 23,8 % auf 131 Mio. € verbessert hat. Die EBITDA-Marge ist von 28,4 % auf 29,4 % gestiegen. Besonders stark hat sich das Geschäftsfeld "AdTech" entwickelt, dessen Umsatz um 77,7 % auf 116,7 Mio. € zulegte. Ionos gibt sich nun deutlich zuversichtlicher als bisher und hob die Prognose für das gesamte Jahr an. Nun erwartet man einen Anstieg des bereinigten EBITDA um 15 % auf 520 Mio. € (bisher: 510 Mio. €). Der Aktienkurs hat im Zuge der Zahlen und der Prognoseerhöhung am Montag ein Allzeithoch von 36,90 € markiert, bevor es am Dienstag zu Gewinnmitnahmen kam. Wir hatten die Aktie Anfang April bei einem Kurs von 26,20 € zum Kauf empfohlen.Dies ist ein Auszug aus unserem Brief, Ausgabe 20.Schlaglichter dieser Ausgabe:- Grenzwerte im DAX-KGV, aber...- Positive Impulse bei BAYER- JENOPTIK: 1. Quartal schwach- Lupe: Unser Passives Einkommen Portfolio hatte starke MonateBörsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unterim Abo oder im Einzelabruf!Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info