Knaller-Kursziele für Nvidia und AMD von der Bank of America, nachdem beide Tech-Riesen Verträge mit einer Tochtergesellschaft des saudischen Staatsfonds (Public Investment Fund) unterzeichnet haben.Analyst Vivek Arya von der Bank of America (BofA) erhöhte sein Kursziel für Nvidia um 10 auf 160?US-Dollar, was einem Aufwärtspotenzial von rund 23 Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom Dienstag entspricht. Auch für AMD hob Arya das Kursziel um 10 US-Dollar auf 130?US-Dollar an - ein Anstiegspotenzial von rund 8 Prozent. Begründung: Arya verweist auf mehrjährige Projekte beider Unternehmen im Bereich künstliche Intelligenz (KI), die gemeinsam mit der saudischen Tochtergesellschaft Humain …