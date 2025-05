NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für ProSiebenSat.1 von 6,70 auf 7,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Vor der Hauptversammlung am 28. Mai sei die Frist für mit dem Angebot von Großaktionär MFE konkurrierende Übernahmeofferten angelaufen, schrieb Annick Maas in einem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Der Aktienkurs des Medienunternehmens zeige aber, dass der Markt ein Gegengebot für die Offerte des anderen Großaktionärs PPF erwarte, der sich bis zu knapp 30 Prozent der ProSieben-Anteile sichern wolle. Das neue ProSieben-Kursziel entspreche den von PPF gebotenen 7 Euro je Aktie./gl/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 14.05.2025 / 11:37 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2025 / 11:37 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000PSM7770