Tesla hat sich an der Börse eindrucksvoll zurückgemeldet. Nach einer Schwächephase fassen die Anleger wieder Vertrauen. Dank des starken Laufs der vergangenen drei Wochen hat es Tesla am Dienstag zurück in den Billionen-Dollar-Club geschafft und spielt somit wieder in einer Liga mit den anderen Mag-7-Unternehmen. Aufwind gab neben der Ankündigung des CEOs, sich aus der Politik zurückzuziehen und wieder mehr auf seine Firma zu konzentrieren (DER AKTIONÄR berichtete), die Annäherung zwischen China ...

