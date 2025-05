Walmart: Einzelhandelsgigant vor Quartalszahlen - Analysten bestätigen Allzeithoch als Kursziel!

Zahlen abwarten!

Rückblick

Nachdem die Walmart-Aktie im Februar ihr Rekordhoch bei 105 USD erreicht hatte, sahen wir ein Down-GAP. Nach einem Erholungsversuch ging es weiter in Richtung Süden. Es folgte eine Stabilisierungsbewegung im März und danach die Rallyebewegung bis zur Februar-Kurslücke. Zuletzt machte die Aktie einen Rücksetzer zur 20-Tagelinie.

Walmart-Aktie: Chart vom 14.05.2025, Kürzel: WMT, Kurs: 97.03 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Der jüngste Rücksetzer zum EMA-20 hat jetzt wieder die Käufer auf den Plan gerufen. Mit Kursen über der Kerze von Dienstag könnte die nächste Swing-Bewegung zur Oberseite der Februar-Kurslücke starten.

Mögliches bärisches Szenario

Fallen die Notierungen unter die 20-Tagelinie, wäre eine mögliche Auffangstation der EMA-50. Danach könnten die Bären das April-Pivot-Tief ansteuern.

Meinung

Am 15.05. öffnet der Einzelhandelsriese seine Bücher. Walmart gilt als Konjunkturindikator für die US-Wirtschaft. Am Dienstag bekräftigte Evercore ISI das Outperform-Rating für die Aktien von Walmart. Das Kursziel von 105 USD (Allzeithoch) wurde bestätigt. Die Analysten gehen davon aus, dass das Unternehmen seine Widerstandsfähigkeit unter Beweis stellen wird und starke Q1-Zahlen abliefert, welche die Prognosen der Wall Street übertreffen könnten. Ein robustes Umfeld für Konsumausgaben und eine Lockerung der Zollspannungen in China würden Marktanteilsgewinne unterstützen. Trader sollten die Zahlen abwarten, da es nach der Veröffentlichung zu starken Kursausschlägen in beide Richtungen kommen könnte.

Quellennachweise, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 767.13 Mrd. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 1.47 Mrd. USD

Meine Meinung zu Walmart ist bullisch

Quellennachweis: https://www.investing.com/news/analyst-ratings/evercore-isi-maintains-walmart-stock-outperform-with-105-target-93CH-4041121

Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 14.05.2025

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Für den Finanzinformationsdienst, der vom sog "Journalistenprivileg" nach Art. 20 Abs. 3 UAbs. 4 Gebrauch macht, gelten zusätzlich die Vorgaben des Pressekodex des Deutschen Presserats und die Journalistischen Verhaltensgrundsätzen und Empfehlungen des Deutschen Presserats zur Wirtschafts- und Finanzmarktberichterstattung. Auch danach sind Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegt ein Interessenskonflikt vor, weil der Ersteller dieser Anlageempfehlung Positionen in WMT hält. Dadurch unterliegen wir bei dieser Empfehlung einem Interessenkonflikt zwischen unserem Anspruch, einer unvoreingenommenen Empfehlung zu veröffentlichen, und der Möglichkeit von einer durch die Publikation resultierenden Kursentwicklung zu profitieren.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.