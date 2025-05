DJ XETRA-SCHLUSS/DAX im Minus - Bayer brechen ein

DOW JONES--Am deutschen Aktienmarkt ging es zur Wochenmitte leicht nach unten. Der DAX schloss 0,5 Prozent tiefer bei 23.527 Punkten. Den Impuls für die Einzelwerte lieferte die Berichtssaison, die am Donnerstag für das erste Quartal den letzten Höhepunkt erreicht. Aussagen aus dem Hause der EZB belasteten am Vormittag, da es unter den Notenbankern wohl noch keine ausgemachte Sache zu sein scheint, im Juni die Leitzinsen erneut um 25 Basispunkte zu senken. Für den Euro ging in Folge nach oben, auf den Aktienmarkt kam etwas Abgabedruck. Nachdem an der Wall Street die anfänglichen Gewinne abgegeben wurden, kam auch von dieser Seite keine Unterstützung.

Bayer weht wohl der politische Gegenwind in den USA ins Gesicht, die Aktie schloss 10,4 Prozent im Minus. Dort will Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. Pestizide als mögliche Ursache für Gesundheitsprobleme in den USA kennzeichnen lassen, hieß es von mit der Sache vertrauten Personen.

Im DAX standen unter anderem Eon im Fokus. Der Versorger startete mit einem besser als erwartet ausgefallenen Ergebnis gut in das Jahr und legte damit eine solide Grundlage für die Zielerreichung 2025. Die Analysten der DZ Bank sehen zudem die Ziele für 2025 und 2028 als gut erreichbar an, eine weitere Erhöhung der mittelfristigen Ziele sei möglich. Die Aktien legten um 2 Prozent zu. Daimler Truck gewannen 2,7 Prozent. Das Segment Truck verbuchte laut Analyst Nick Housden von RBC Capital Markets trotz der Senkung der Gesamtjahresprognose bemerkenswert gute Erstquartalszahlen.

Bei Brenntag lagen die Geschäftszahlen indes unter den Erwartungen, hier ging es 2 Prozent abwärts. Die Prognose hat der Konzern in den unteren Bereich der bisherigen Spanne angepasst. Grund seien vor allem Währungseffekte.

Beim Getriebehersteller Renk (-5,1%) lagen die Geschäftszahlen im erwarteten Rahmen. Nachrichtlich im Fokus stand hier der Streit unter den Aktionären: Der deutsch-französische Panzerhersteller KNDS hat den Finanzinvestor Triton auf die Herausgabe eines Aktienpakets an Renk verklagt.

Tui fielen um 10,9 Prozent. Der Touristikkonzern rutschte im zweiten Geschäftsquartal 2024/25 tiefer in die roten Zahlen. Beim Logistiker Hapag-Lloyd ging es 12,2 Prozent nach oben. Hier überwogen zwar die Unsicherheiten um die Entwicklungen im US-China-Zollstreit und erschweren den Ausblick. Die erwartete Erholung auf der China-USA-Route treibt aber die Branche weiter.

Pfisterer feierte ein gelungenes Börsendebüt in Frankfurt. Der erste Kurs lag bei 30 Euro und damit 11,1 Prozent über dem Ausgabepreis von 27 Euro. Aus dem Handel ging die Aktie bei 30,11 Euro.

Rheinmetall notierten ex Dividende von 8,10 Euro, auch SAP schüttete aus - 2,35 Euro.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 23.527,01 -0,5% +18,7% DAX-Future 23.600,00 -0,4% +17,7% XDAX 23.519,00 -0,3% +19,1% MDAX 29.497,14 -0,9% +16,3% TecDAX 3.783,32 -0,9% +11,8% SDAX 16.627,64 -0,4% +21,7% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 129,21 -22 YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag ===

