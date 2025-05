Zürich - Die Schweizer Aktienbörse hat am Mittwoch wie schon am Dienstag leicht im Minus geschlossen. Dabei schwankte der Leitindex SMI den Handelstag hindurch mehr oder weniger um die Nulllinie. Gegen Handelsende drehten die defensiven Schwergewichte Novartis und Roche jedoch deutlicher ins Minus und zogen damit auch den Gesamtmarkt mit nach unten. Insgesamt verlief der Handel aber in ruhigen Bahnen, so lagen zwischen Tageshoch und Tagestief keine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...