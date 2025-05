© Foto: Richard Drew - AP/dpa

Die Kryptowährungsbörse Coinbase kommt in den S&P 500: Die Analysten setzen für die Aktie ein neues Kursziel!Die Kryptowährungsbörse Coinbase Global wird am 19. Mai in den Leitindex S&P 500 aufgenommen - ein bedeutender Meilenstein für den gesamten Kryptosektor. Diese Nachricht gab der Aktie starken Rückenwind. Trotz des Kurssprungs liegt die Aktie aber noch rund 30 Prozent unter dem Rekordschlusskurs von 357,39 US-Dollar, der im November 2021 erreicht wurde. Aktien, die in den S&P 500 aufgenommen werden, tendieren dazu, im Kurs zu steigen, da Fonds, die den Index nachbilden die betreffenden Titel in ihre Portfolios aufnehmen. Neues Kursziel für Coinbaise Auch die Marktstrategen haben ihr …