USD/KRW fiel am Mittwoch kurzzeitig unter 1.400,00, da der Koreanische Won an Wert gewann.Details sind spärlich, aber US-Vertreter sollen direkt an Diskussionen über den FX-Markt mit Korea beteiligt gewesen sein.Der Koreanische Won, der seit Jahrzehnten gegenüber dem Greenback gefallen ist, könnte sich auf einen Erholungsweg befinden. USD/KRW fiel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...