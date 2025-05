Berlin - Um es bei der nächsten Wahl wieder in den Bundestag zu schaffen, soll sich die FDP ein neues Grundsatzprogramm geben. Das kündigte Henning Höne der "Süddeutschen Zeitung" (Donnerstagausgabe) an, der auf dem Parteitag Ende der Woche als stellvertretender Parteivorsitzender kandidiert."Die FDP braucht ein neues Grundsatzprogramm", sagte Höne der "Süddeutschen Zeitung". Er wolle Mitglieder, aber auch Kritiker der FDP einbinden, ein neues Grundsatzprogramm zu erarbeiten. "Wir müssen wieder mehr in langen Linien denken, Mut zu großen Fragen haben - als Antreiber, die sich trauen, unbequeme Reformvorschläge zu machen", sagte Höne.Er führt den größten Landesverband der FDP in Nordrhein-Westfalen. Die Partei kommt am Freitag und Samstag in Berlin zum Bundesparteitag zusammen. Als Parteivorsitzender bewirbt sich Christian Dürr um die Nachfolge von Christian Lindner. Die Liberalen hatten sich zuletzt 2012 ein Grundsatzprogramm gegeben.