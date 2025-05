© Foto: Bayer AG

Der jüngste Ausbruchsversuch der Bayer-Aktie ist krachend gescheitert. Woran es gelegen hat und wie die Chancen auf eine rasche Kurserholung jetzt stehen.Am Dienstagmorgen herrschte in Leverkusen noch eitel Sonnenschein: Der Chemie- und Pharmariese Bayer hatte seine Quartalszahlen präsentiert und konnte die Erwartungen der Analysten trotz fortgesetzter Einbußen sowohl beim Umsatz und Gewinn übertreffen und seine Prognose bestätigen. Das genügte zum Start in den Handelstag für kräftige Kursgewinne - und den Sprung über den Widerstand bei 25 Euro, wo die Aktie in diesem Jahr bereits zweimal gescheitert war. Doch die Anschlusskäufe blieben nach dem charttechnischen Ausbruch aus. Wie ein Stein …