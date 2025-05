Es ist mit rund 100 Millionen Euro die größte Einzelinvestition der EDEKA Minden-Hannover in einen Einzelhandelsstandort - der Cottbusser Lausitzpark. Im Zuge der Neuaufstellung des zur größten Regionalgesellschaft im EDEKA-Verbund gehörenden Einkaufszentrums öffnen sich am 22. Mai die Türen für die Kundschaft in der Niederlausitz. Kernstück...

Den vollständigen Artikel lesen ...