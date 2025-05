EQS-News: Aareal Bank AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis

Aareal Bank: Guter Start ins Geschäftsjahr 2025



Aareal Bank: Guter Start ins Geschäftsjahr 2025 Bereinigtes Betriebsergebnis steigt im ersten Quartal um 15 Prozent auf 107 Mio. €

Zinsüberschuss mit 249 Mio. € weiterhin auf hohem Niveau

Gesamtrisikovorsorge mit 55 Mio. € deutlich unter Vorjahr

Starkes Neugeschäft mit guten Margen und konservativen Beleihungsausläufen

Abbau leistungsgestörter Kredite weiter fortgesetzt

Starke Kapitalquoten und komfortable Funding- und Liquiditätsposition Wiesbaden, 15. Mai 2025 - Die Aareal Bank ist mit einem guten Ergebnis in das Geschäftsjahr 2025 gestartet. Das bereinigte Betriebsergebnis stieg im ersten Quartal um 15 Prozent auf 107 Mio. € an (Q1 2024: 93 Mio. €). Einschließlich Einmalkosten erhöhte sich das Betriebsergebnis auf 100 Mio. € (Q1 2024: 91 Mio. €), ein Plus von 10 Prozent. Der Zinsüberschuss ging um 7 Prozent auf 249 Mio. € zurück (Q1 2024: 268 Mio. €), was vor allem auf das niedrigere Zinsumfeld und verstärkte Refinanzierungsaktivitäten zurückzuführen ist. Er blieb aber auf einem historisch hohen Niveau, dank des im Vorjahresvergleich gestiegenen Kreditvolumens und guter Margen. Die Gesamtrisikovorsorge sank im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 36 Prozent auf 55 Mio. € (Q1 2024: 86 Mio. €). Darin enthalten ist eine Zuführung von 9 Mio. € in den Management Overlay von derzeit insgesamt 94 Mio. €. Mit Blick auf die zuletzt gestiegenen geopolitischen und makroökonomischen Unsicherheiten verfolgt die Aareal Bank weiterhin eine vorsichtige Risikopolitik. Der Vorstandsvorsitzende Dr. Christian Ricken erklärte: "Wir sind sehr zufrieden mit dem Ergebnis des ersten Quartals. Der starke Jahresauftakt unterstreicht die Ertragskraft und das umsichtige Risikomanagement der Aareal Bank. Dank unserer ausgeprägten operativen Resilienz sind wir auch für Zeiten volatiler Märkte gut gewappnet." Auch der Bestand an leistungsgestörten Krediten (NPLs) konnte weiter reduziert werden. Er lag per Quartalsende bei 1,3 Mrd. € (31.12.2024: 1,4 Mrd. €). Die Non Performing Exposure (NPE)-Quote nach EBA Risk Dashboard Definition belief sich per Ende März auf 2,6 Prozent (31.12.2024: 2,8 Prozent). Der bereinigte Verwaltungsaufwand erhöhte sich aufgrund einer Priorisierung von Change-Projekten im ersten Quartal leicht auf 88 Mio. € (Q1 2024: 82 Mio. €). Insgesamt fielen im ersten Quartal 7 Mio. € an Einmalkosten an (Q1 2024: 2 Mio. €). Nach Abzug von Steuern und Verzinsung der AT1-Anleihe belief sich das Nettoergebnis auf 60 Mio. € (Q1 2024: 59 Mio. €). Die bereinigte Eigenkapitalrendite nach Steuern blieb mit 8,2 Prozent (Q1 2024: 8,2 Prozent) stabil, da die Steigerung des bereinigten Betriebsergebnisses insbesondere durch höhere AT1-Kosten und ein höheres Kapital kompensiert wurde. Die Kapitalausstattung blieb auch im ersten Quartal auf einem sehr soliden Niveau. Die harte Kernkapitalquote (Basel IV phase-in-Quote) konnte weiter gestärkt werden und lag zum Quartalsende bei 20,6 Prozent (31.12.2024: 20,2 Prozent). Die fully-phased Basel IV CET1 Quote stieg an auf 15,3 Prozent von 15,2 Prozent zum Ende letzten Jahres. Die Gesamtkapitalquote (Basel IV phase-in-Quote) belief sich auf 28,5 Prozent (31.12.2024: 26,6 Prozent). Auch ihre Refinanzierungsaktivitäten gestaltete die Aareal Bank erfolgreich. Im ersten Quartal wurden Anleihen und Pfandbriefe von insgesamt 1,4 Mrd. € am Kapitalmarkt platziert, darunter ein Benchmark-Pfandbrief mit einem Volumen von 750 Mio. € sowie ein Pfandbrief über 750 Mio. schwedische Kronen, rund 200 Mio. € über Private Placements und eine Tier-2-Anleihe über 100 Mio. €. Zudem löste die Aareal Bank ihre seit 2013 bestehende AT1-Anleihe von 300 Mio. € erfolgreich mit einer neuen AT1-Anleihe in einem Volumen von 425 Mio. US-Dollar ab. Damit hat die Aareal Bank ihren Funding-Plan für das Gesamtjahr bereits weitgehend erfüllt. Die Liquiditätsquoten LCR und die NSFR blieben mit 219 bzw. 118 Prozent auf einem sehr guten Niveau. Entwicklung der Geschäftssegmente Im Segment Strukturierte Immobilienfinanzierungen zeichnete die Aareal Bank im ersten Quartal ein starkes Neugeschäft zu guten Konditionen. Das Volumen von Prolongationen und neu ausgereichten Krediten lag bei 2,3 Mrd. € und damit deutlich über dem Vorjahresniveau von 0,9 Mrd. € - auch dank angezogener Transaktionsvolumina im Markt. Im Auftaktquartal 2025 entfielen 1,2 Mrd. € auf die Erstkreditvergabe, bei weiterhin guten Margen und niedrigen Beleihungsausläufen. Die durchschnittliche Bruttomarge belief sich auf rund 280 Basispunkte und die durchschnittlichen Beleihungsausläufe lagen bei konservativen 56 Prozent. Gegenüber dem Vorjahresquartal stieg das Portfoliovolumen auf 33,0 Mrd. € an (31.03.2024: 32,1 Mrd. €), belief sich aber aufgrund von Währungseffekten leicht unter dem Niveau des Jahresendes 2024 (31.12.2024: 33,5 Mrd. €). Die Portfoliokennzahlen lagen auf einem konservativen Risikoniveau. De durchschnittlichen Beleihungsausläufe im Bestandsportfolio betrugen 57 Prozent, der Yield-on-debt 9,7 Prozent. Im ersten Quartal finanzierte die Aareal Bank unter anderem ein pan-europäisches Hotelportfolio in einem Gesamtvolumen von rund 600 Mio. €. Das Portfolio besteht aus sieben Hotels aus dem Premium-Segment in Frankreich, den Niederlanden, Irland und Schweden mit hohen ESG-Standards. Die Objekte liegen in erstklassigen Lagen in Paris, Amsterdam, Dublin und Stockholm. Im Segment Banking & Digital Solutions blieb das Einlagenvolumen von Kunden aus der Wohnungs- und Energiewirtschaft mit 13,4 Mrd. € auf einem hohen Niveau und innerhalb der anvisierten Spanne von 13 bis 14 Mrd. €. Die Einlagen aus diesem Kundensegment, das rund 4.000 Unternehmen mit insgesamt mehr als neun Millionen Wohneinheiten umfasst, sind ein wichtiger Baustein im Refinanzierungsmix der Aareal Bank. Der Zinsüberschuss des Segments belief sich trotz des allgemein niedrigeren Zinsniveaus im ersten Quartal auf 59 Mio. € (Q1 2024: 65 Mio. €). Über die Aareal Bank

Die Aareal Bank AG mit Hauptsitz in Wiesbaden ist ein führender internationaler Immobilienspezialist. Die Bank nutzt ihre Expertise, um Trends, Herausforderungen und Chancen frühzeitig zu erkennen und für ihre Stakeholder zu nutzen. Sie bietet Finanzierungs-, Banking- und Zahlungsverkehrslösungen für die Immobilienbranche und angrenzende Branchen und ist auf drei Kontinenten - in Europa, Nordamerika und Asien - vertreten. Die Geschäftsstrategie ist auf einen nachhaltigen Geschäftserfolg ausgerichtet, mit ESG-Aspekten (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) als zentrale Bestandteile. Die Aareal Bank umfasst die Geschäftssegmente Strukturierte Immobilienfinanzierungen und Banking & Digital Solutions. Das Segment Strukturierte Immobilienfinanzierungen beinhaltet die Immobilienfinanzierungs- und Refinanzierungsaktivitäten. Hier begleitet sie Kunden bei großvolumigen Investitionen in gewerbliche Immobilien. Dabei handelt es sich vor allem um Bürogebäude, Hotels, Shoppingcenter, Logistik- und Wohnimmobilien sowie Studierenden-Appartements. Im Geschäftssegment Banking & Digital Solutions bietet die Aareal Bank Unternehmen aus der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft sowie der Energiewirtschaft als Digitalisierungspartner umfassende Beratungsservices und Produktlösungen an und bündelt diese mit klassischem Firmenkunden-Banking und Einlagengeschäft.

Aareal Bank - Wesentliche Kennzahlen 01.01.-31.03.2025 01.01.-31.03.20241 Ergebnisgrößen Bereinigtes Betriebsergebnis (Mio. €)2) 107 93 Betriebsergebnis (Mio. €) 100 91 Nettoergebnis (Mio. €)3) 60 59 Cost Income Ratio (%)4) 35,0 31,3 (Netto-)Ergebnis je Stammaktie (€)5) 6) 1,00 0,98 Bereinigter RoE nach Steuern (%)2) 5) 7) 8,2 8,2

31.03.2025 31.12.2024 Bilanz Immobilienfinanzierungen (Mio. €) 33.033 33.471 Eigenkapital (Mio. €) 3.844 5.460 Bilanzsumme (Mio. €) 46.138 47.814 Aufsichtsrechtliche Kennziffern8) Basel IV (phase-in) Risikogewichtete Aktiva (Mrd. €) 14,0 14,3 Harte Kernkapitalquote (CET1-Quote) (%) 20,6 20,2 Kernkapitalquote (T1-Quote) (%) 23,5 22,3 Gesamtkapitalquote (TC-Quote) (%) 28,5 26,6 Basel IV (fully phased) Harte Kernkapitalquote (CET1-Quote) (%) 15,3 15,2 Mitarbeiter 1.179 1.198

1) Vorjahreszahlen beziehen sich lediglich auf den damals als fortgeführten Geschäftsbereich ausgewiesenen Teil (exkl. Fremdanteile) 2) Bereinigt um Kosten für Effizienzmaßnahmen, Investitionen in IT-Infrastruktur und sonstige wesentliche Einmaleffekte 3) Vormals Stammaktionären zugeordnetes Konzernergebnis 4) Segment Strukturierte Immobilienfinanzierungen und Banking & Digital Solutions branchenüblich ohne Bankenabgabe und Beiträge zur Einlagensicherung sowie ohne Kosten für Effizienzmaßnahmen, Investitionen in IT-Infrastruktur und sonstige wesentliche Einmaleffekte 5) Ergebniszuordnung unter der Annahme einer zeitanteiligen Abgrenzung der Nettoverzinsung der AT1-Anleihe 6) Ohne Berücksichtigung des Ergebnisses der nicht beherrschenden Anteile 7) Auf das Jahr hochgerechnet 8) 31. Dezember 2024: inklusive Jahresergebnis 2024 abzüglich einer inzwischen ausgeschütteten Dividende und inklusive zeitanteiliger Abgrenzung der Verzinsung der AT1-Anleihe

31. März 2025 (vorläufig; aufgrund der Einführung der CRR III wurde die Einreichungsfrist der regulatorischen Meldung auf den 30. Juni 2025 verschoben): Inklusive Zwischengewinn 2025 abzüglich einer geplanten Dividende und inklusive zeitanteiliger Abgrenzung der Verzinsung der AT1-Anleihe. Die vorläufige CET1-Quote aus der aufsichtsrechtlichen Meldung zum 31. März 2025 beträgt 19,9%, da die Aareal Bank zum 31. März 2025 bei der EZB keinen Antrag auf Gewinneinbeziehung gestellt hat. Die SREP-Empfehlungen zum NPL-Bestand und die NPL-Guidelines der EZB für die aufsichtsrechtliche Kapitaldeckung neuer NPLs sowie ein zusätzlich freiwilliger und vorsorglicher Kapitalabzug für regulatorische Unsicherheiten aus EZB-Prüfungen wurden berücksichtigt. Ertragslage 01.01.-31.03.2025 01.01.-31.03.20241 Mio. € Zinsüberschuss 249 268 Provisionsüberschuss 1 -2 Gesamtrisikovorsorge2) -55 -86 Verwaltungsaufwand (bereinigt)3) -88 -82 Sonstige Komponenten 0 -5 Bereinigtes Betriebsergebnis3) 107 93 Einmaleffekte -7 -2 Betriebsergebnis 100 91 Ertragsteuern -27 -24 AT1-Zinsen -13 -8 Nettoergebnis4) 60 59

1) Vorjahreszahlen beziehen sich lediglich auf den damals als fortgeführten Geschäftsbereich ausgewiesenen Teil (exkl. Fremdanteile) 2) inkl. FVPL-Fälle 3) Kosten für Effizienzmaßnahmen, Investitionen in IT-Infrastruktur und sonstige wesentliche Einmaleffekte 4) vormals Stammaktionären zugeordnetes Konzernergebnis Segmentergebnisse1) Strukturierte

Immobilien-

finanzierungen Banking & Digital Solutions Konsolidierung /

Überleitung Aareal Bank

Konzern 01.01.-31.03.

2025 01.01.-31.03.

2024 01.01.-31.03.

2025 01.01.-31.03.

2024 01.01.-31.03.

2025 01.01.-31.03.

2024 01.01.-31.03.

2025 01.01.-31.03.

2024 Mio. € Zinsüberschuss 190 203 59 65 0 0 249 268 Risikovorsorge -54 -83 0 0 -54 -83 Provisionsüberschuss 1 -1 0 -1 0 0 1 -2 Abgangsergebnis 4 3 4 3 Ergebnis aus Finanzinstrumenten fvpl 1 -17 0 -1 1 -18 Ergebnis aus Sicherungszusammenhängen -4 8 -4 8 Ergebnis aus at equity bewerteten Unternehmen 1 1 Verwaltungsaufwand -70 -60 -25 -24 0 -95 -84 Sonstiges betriebliches Ergebnis -3 0 0 -1 0 0 -3 -1 Betriebsergebnis 65 53 35 38 0 0 100 91 Ertragsteuern -17 -12 -10 -12 -27 -24 Konzernergebnis vor veräußerten Geschäftsbereichen 48 41 25 26 0 0 73 67 Ergebnis aus veräußerten Geschäftsbereichen 6 6 Konzernergebnis 48 41 25 26 0 6 73 73 Nicht beherrschenden Anteilen

zurechenbares Konzernergebnis 0 0 0 0 2 0 2 Eigentümern der Aareal Bank AG

zurechenbares Konzernergebnis 48 41 25 26 0 4 73 71

1) Die Darstellung unterliegt der IFRS 5-Systematik.



