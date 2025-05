NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für die Aktien von PVA Tepla zwar von 18 auf 19 Euro angehoben, die Papiere aber nach ihrer Rally von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Die Aktien der Mittelhessen hätten die Halbleiterzulieferbranche deutlich abgehängt, schrieb Constantin Hesse am Mittwochabend in seiner Neubewertung. Er ist zwar weiter sehr optimistisch für das Metrologiegeschäft. Dies sei aber zunächst eingepreist, es seien zunächst keine klaren Kurstreiber mehr ersichtlich./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.05.2025 / 17:12 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2025 / 17:12 / ET

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

DE0007461006