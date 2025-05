DJ Siemens übertrifft Markterwartungen deutlich

FRANKFURT (Dow Jones)--Siemens hat in seinem zweiten Geschäftsquartal die Erwartungen des Marktes bei allen wesentlichen Kennziffern übertroffen und die Prognose bestätigt. Der Münchner Technologiekonzern meldete einen Anstieg des Gewinns im industriellen Geschäft für den Zeitraum Januar bis März von 29 Prozent gegen über dem Vorjahreswert auf 3,24 Milliarden Euro. Dazu trug auch ein Gewinn von 0,3 Milliarden Euro in Zusammenhang mit dem Ausstieg aus dem Wiring Accessories-Geschäft bei Smart Infrastructure bei. Analysten hatten in einem vom Unternehmen erstellten Konsens mit 2,75 Milliarden gerechnet. Die Marge kletterte um 2,9 Prozentpunkte auf 16,9 Prozent.

Steigende Renditen verzeichneten die Geschäftsbereiche Smarte Infrastrukturen und Bahntechnik, während die Vorzeigesparte Digital Industries 1,7 Prozentpunkte Marge verlor, weil die Umsätze im EDA-Geschäft sanken und Kosten mit dem Abschluss der Altair-Übernahme belasteten. Der Abbau der Lagerbestände in der lange schwächelnden Fabrikautomatisierung näherte sich dafür in China dem Ende, allerdings waren die Aufträge in Deutschland beträchtlich rückläufig.

Der Umsatz stieg vergleichbar um 6 Prozent auf 19,8 Milliarden Euro, hier waren am Markt nur gut 19,2 Milliarden erwartet worden. Der Auftragseingang kletterte um 9 Prozent auf 21,6 Milliarden Euro.

Netto und nach Anteilen Dritter stieg das Ergebnis um 11 Prozent auf 2,25 Milliarden Euro. Hier hatten Analysten mit 2,03 Milliarden gerechnet.

Siemens bestätigte die Jahresprognose 2024/25, wonach der Umsatz vergleichbar um 3 bis 7 Prozent wachsen und der Gewinn je Aktie vor Kaufpreisallokationen und ohne Berücksichtigung des Buchgewinns aus dem Innomotics-Verkauf zwischen 10,40 bis 11 Euro liegen soll.

