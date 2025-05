Der Goldpreis verliert am Donnerstag weiter an Boden und steht unter Druck durch eine Kombination von Faktoren.Die US-China-Handelsoptimismus untergräbt das sichere Edelmetall angesichts steigender US-Anleiherenditen.Händler warten nun auf den US PPI und die Rede von Fed-Vorsitzendem Jerome Powell für einen neuen Impuls.Der Goldpreis (XAU/USD) setzt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...