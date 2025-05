Der Energieversorger RWE ist relativ gut in das Jahr 2025 gestartet. So verbuchte das Unternehmen im ersten Quartal ein bereinigtes EBITDA in Höhe von 1,3 Milliarden Euro sowie einen Nettogewinn von 498 Millionen Euro. Damit schnitt man etwas besser ab als erwartet: Analysten hatten durchschnittlich mit einem Überschuss von 473 Millionen Euro gerechnet.Wie erwartet verdiente RWE damit insgesamt aber etwas weniger als im Vorjahreszeitraum. Die Essener begründeten dies mit der "Normalisierung der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...