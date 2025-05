ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für K+S von 11,00 auf 11,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Der Düngerkonzern habe im ersten Quartal ebenso positiv überrascht wie die Preisentwicklung für Kalidünger, weshalb er seine operative Ergebnisprognose (Ebitda) für 2025 anhebe, schrieb Priyanka Patel in einem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Das Management könnte nun sein diesbezügliches Jahresziel nach oben hin einengen. Die Aktie preise die Ergebnisdynamik aber schon ein, viel Luft nach oben hätten die Kalidüngerpreise nicht mehr./rob/gl/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 14.05.2025 / 19:40 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.05.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000KSAG888