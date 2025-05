HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für K+S nach bisher gutem Lauf in diesem Jahr von 15,80 auf 17,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktie des Düngemittelkonzerns sei auf dem Weg nach oben, aber noch nicht am Ziel, schrieb Aron Ceccarelli in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er geht davon aus, dass es innerhalb der nächsten zwei Monate eine weitere positive Anpassung der Jahresziele geben wird, unterstützt von einer Kombination aus anhaltend starker Nachfrage und knappem Angebot beim Hauptprodukt Kaliumchlorid./rob/tih/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 14.05.2025 / 19:13 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000KSAG888